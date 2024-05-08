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Dünya
AA 08.05.2024 05:22

Eurovision Şarkı Yarışması'na "Filistin" damgası

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na "Filistin" damgası
[Fotograf: AP]

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi.

İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs’ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez Malmö kentinde yapılacak.

Öte yandan, en son 2016’da İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İsveç Filistin Grubu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedilmişti.

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