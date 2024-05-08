İsrail'den Refah'a bombalı saldırı: 2 ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında bir motosikleti hedef aldı.
Saldırı sonucunda 2 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının, Zeytun Mahallesi'nin Askule bölgesindeki El-Felah Okulu yakınında El-Levh ailesine ait apartmanı hedef aldığı belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu Naim Muhammed el-Levh, eşi Suzan el-Levh ile çocukları Ali, Muhammed, Kerem, Sema ve Meys'in yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.
WAFA'nın haberinde, kurtarma ekiplerinin, ölü ve yaralıları enkaz altından çıkararak Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne kaldırdığı aktarıldı.