Potada 995. milli sınav
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'e konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 995. maçına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 994 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 483 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 yenildi.
Bir de beraberliği var
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Resmi maçlardaki ilk galibiyet
Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.
En farklı skorlar
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.
Ufuk Sarıca ile galibiyet ve yenilgi eşit
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 24 resmi karşılaşmaya çıktı.
Milli takım, Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12'şer galibiyet ve yenilgi aldı.