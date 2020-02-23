Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk yarıda net pozisyonlardan yararlanamadı.

18. dakikada Fenerbahçe Vedat Muriç'e yapılan faul sonrası penaltı kazandı. 21. dakikada topun başına geçen Max Kruse penaltıyı gole çevirerek sarı lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede geriye düşen Galatasaray, Fenerbahçe'nin yer alanında daha çok pozisyon üretmek için hucüm etti.

40. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Ryan Donk, sarı kırmızılı ekibin golünü kaydederek skoru eşitledi. 1-1

Heyecan dolu derbinin ilk yarısı karşılıklı ataklarla 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayamayan iki ekip, ilk yarıya nispeten net gol pozisyonu bulamadı.

Galatasaray 77. dakikada Onyekuru'ya yapılan faul neticesinde penaltı kazandı. 80. dakikada penatlı atışını kullanan Radamel Falcao sarı kırmızlı ekibi 2-1 öne geçirdi.

Maçın son 10 dakikasında yaşanan gergin anlar sonrası önce Belhanda ikinci sarı karttan, sonra Deniz Türüç direk kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktı.

Zorlu mücadelede 90+7. dakikada kontraya çıkan Galatsaray'da Onyekuru farkı 2'ye çıkartarak skoru belirledi ve sarı kırmızlı ekip maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Galibiyet serisini 7 maça çıkartan Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenerek Kadıköy'deki galibiyet hasretine son verdi ve puanını 45’e yükseltti.

Ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKELİ ATAK GALATASARAY'DAN 1. dakikada savunma arkasına sızan Onyekuru'nun sağ çaprazdan cılız vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

ONYEKURU NET FIRSATI KAÇIRDI 4. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın attığı ara pasıyla topla buluşan Henry Onyekuru ceza sahası içine topla ilerleyip penaltı noktasının gerisinden şutunu gönderdi, top yandan dışarı çıktı.

FALCAO KAÇIRDI 7. dakikada Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Mariano Filho ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Radamel Falcao kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI 18. dakikada Marcao, Vedat Muriç'in ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde bıraktı ve hakem penaltı kararı verdi.

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 21. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Max Kruse topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 1-0

OZAN TUFAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI 34. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu top kafalardan sekti ve topla buluşan Henry Onyekuru arka direğe yakın bölgeden kaleye şutunu çekti, Ozan Tufan topu çizgiden kornere gönderdi.

GOL - DONK ATTI SKORDA EŞİTLİK VAR 40. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Ryan Donk kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

ISLA NET FIRSATTAN YARARLANMADI 52. dakikada sol kanattan gelişen atakta Tolgay Arslan'ı attığı ortaya hareketlenen Mauricio Isla arka direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

64. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Deniz Türüç ceza sahası içine ortasını yaptı, topu ön direkte Sofiane Feghouli tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

65. dakikada Altay Bayındır'ın yaptığı pas hatası sonrasında topla buluşan Younes Belhanda ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi, ancak bu topu Altay Bayındır uzanarak iki hamlede kontrol etti.

KIRMIZI KART ERSUN YANAL'A 66. dakikada hakem Halil Umut Meler, oyun alanını ihlal ettiği gerekçesiyle Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi ve tribüne gönderdi.

76. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Bu topla buluşan Henry Onyekuru gelişine şutunu gönderdi ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

GALATASARAY DA PENALTI KAZANDI 77. dakikada Galatasaray'da Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 80. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Radamel Falcao kalecinin sağına şutunu gönderdi.Kaleci Altay Bayındır köşeyi doğru tahmin etti ancak top onu geçerek ağlarla buluştu. 1-2

KIRMZI KART BELHANDA'YA 84.dakikada Younes Belhanda yapılan oyuncu değişikliğinde oyundan çıkarken Deniz Türüç'ün hızlı hareket etmesi yönündeki telkinleri sonrasında rakibine elle sert müdahale yaptı ve yaşanan tartışmalar sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıyor.

DENİZ TÜRÜÇ DE KIRMZI KART GÖRDÜ 84. dakikada Deniz Türüç aynı tartışma sonrasında direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

MEHMET EKİCİ'DEN ETKİLİ FRİKİK 89. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Mehmet Ekici kaleye direkt şutunu gönderdi. Topu kaleci Fernando Muslera kornere tokatladı.

90+1. dakikada savunma arkasına Ömer Bayram'ın attığı uzun topla buluşan Henry Onyekuru ceza sahası içine girer girmez kaleye şutunu gönderdi, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.

90+7. dakikada orta alandan atılan uzun pasla Henry Onyekuru sol kanatta topla buluştu. Topla ilerleyen Henry Onyekuru ceza sahası içine topla girdi. Kaleciyi geçerek altıpasın sağından kaleye şutunu gönderdi ve top ağlarla buluştu. 3-1

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Mehmet Ekici), Ozan Tufan, Tolgay Arslan (Dk. 60 Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muriç.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli (Dk 90+8 Emre Akbaba), Belhanda, Henry Onyekuru (Dk. 90+9 Adem Büyük), Radamel Falcao (Dk. 86 Ahmet Çalık).

Sarı kart: Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 50 Tolgay, Dk. 54 Dirar, Dk. 58 Isla (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao, Dk. 58 Seri, Dk. 68 Donk, Dk. 74 Mariano, Dk. 90 Fatih Terim (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Onyekuru (Galatasaray)

Gol: Dk. 21 Kruse (penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk, Dk. 80 Falcao (penaltıdan), Dk. 90+7 Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 66 Ersun Yanal (Teknik Direktör), Dk. 84 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 84 Belhanda (Galatasaray)