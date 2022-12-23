Marca'da yer alan haberde Jude Bellingham'ın Katar'da gösterdiği performans Real Madrid yetkililerini ikna etti.

19 yaşındaki genç yıldız sezon bitene kadar Borussia Dortmund forması giyecek.

Devlerin radarında olan Jude Bellingham için Real Madrid'in bir adım önde olduğu öne sürüldü. Yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 100 milyon euro piyasa değeri olan oyuncunun Dortmund ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.