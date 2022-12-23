Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 06:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Jude Bellingham Madrid yolcusu
[Fotograf: AA]
Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla gösterdiği performans ile futbolseverlerin beğenisini toplayan Jude Bellingham'ın Real Madrid ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Marca'da yer alan haberde Jude Bellingham'ın Katar'da gösterdiği performans Real Madrid yetkililerini ikna etti.
19 yaşındaki genç yıldız sezon bitene kadar Borussia Dortmund forması giyecek.
Devlerin radarında olan Jude Bellingham için Real Madrid'in bir adım önde olduğu öne sürüldü. Yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Yaklaşık 100 milyon euro piyasa değeri olan oyuncunun Dortmund ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: Real Madrid Transfer Haberleri
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