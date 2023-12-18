Juan Roman Riquelme efsane olduğu kulübe başkan oldu

Eski efsane futbolcu, Arjantin futbol tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçildi. Arjantin basını, 43 bin 367 kişinin oy kullandığını belirtti.

Bu rakam, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi oldu.

Juan Roman Riquelme, Boca Juniors'un yeni başkanı seçildi pic.twitter.com/WRQOqIiuPR — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2023

Riquelme oyların yüzde 63,7'sini aldı. Seçim sonrası Riquelme, sevincini taraftarlarla yaşadı.

Başkanlığı doyasıya kutlayan 45 yaşındaki efsane isim, Boca taraftarıyla marşlar da söyledi.