Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 18.12.2023 13:25

Juan Roman Riquelme efsane olduğu kulübe başkan oldu

Güney Amerika'nın dev kulübü Boca Juniors'ın yeni başkanı, Juan Roman Riquelme oldu. Futbolun efsane ismi Riquelme, tarihi bir oy farkıyla Arjantin ekibinde başkanlığa seçildi.

Juan Roman Riquelme efsane olduğu kulübe başkan oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Eski efsane futbolcu, Arjantin futbol tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçildi. Arjantin basını, 43 bin 367 kişinin oy kullandığını belirtti.

Bu rakam, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi oldu.


Riquelme oyların yüzde 63,7'sini aldı. Seçim sonrası Riquelme, sevincini taraftarlarla yaşadı.

Başkanlığı doyasıya kutlayan 45 yaşındaki efsane isim, Boca taraftarıyla marşlar da söyledi.

ETİKETLER
Arjantin
Sıradaki Haber
Teknik direktörüne kızıp futbolu bıraktı, hoca olup 7 kupa kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı
14:34
Araştırma: Sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmak, zihin sağlığını geliştiriyor
14:27
Almanya Başbakanı Scholz'un COVID-19 testi pozitif çıktı
14:24
İran Petrol Bakanı, akaryakıt istasyonlarına İsrail'in siber saldırı düzenlediğini doğruladı
14:20
Hindistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
14:16
Rusya'da polislere ateş açmakla suçlanan eski Wagner üyesine 6 yıl 11 ay hapis cezası
Tahran'daki akaryakıt istasyonlarının büyük çoğunluğu hizmet veremiyor
Tahran'daki akaryakıt istasyonlarının büyük çoğunluğu hizmet veremiyor
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ