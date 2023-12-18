58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 700 milyon haneye ulaştı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Bir bisiklet yarışından daha fazlası" sloganıyla 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 gün boyunca, 8 etapta, bin 235,1 km süren yolculuğuna binlerce kişi ve yüzlerce kurum eşlik etti.

Alanya’da startını alan yarış, Fethiye-Babadağ Kraliçe Etabıyla dünya bisikletinde adını zirveye yazdırdı. İstanbul-Sultanahmet’te son bulan yarış, parkuruyla göz kamaştırdı.

TUR 2023, 190 ülkede 700 milyon haneye erişti

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Amerika’dan Afrika ve Orta Doğu’ya, Asya’dan Okyanusya’ya kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 700 milyon haneye erişti.

Dünya’ya servis edilen tüm programlar, günde 2 saat boyunca İngilizce anlatımla yayın yapıldı. Ayrıca Eurosport ve TRT ile birlikte 31 TV ve dijital yayıncı ile lisans anlaşmasına varılarak 190 ülkeye dağıtım yapıldı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; Fransa’dan İtalya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya, Birleşik Krallık’tan İspanya’ya, Kolombiya’dan Almanya’ya, Polonya’dan Rusya ve Romanya’ya kadar pek çok ülkeye canlı ve özet yayınlarla izleyicilerle buluştu.

Türkiye’de 42 kanalda toplam 181 saat boyunca ekranlara yansıyan yarış, birbirinden güzel ve zorlu etaplarda mücadele eden 168 sporcunun heyecan dolu anlarını, Türkiye’nin coğrafi güzelliklerinin eşliğinde dünya bisiklet kalbine taşıdı.

Türkiye’nin uluslararası en büyük projelerinden birisi olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun televizyon prodüksiyonu; 80 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 5 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşındı. TUR’un 25 kişilik sosyal medya ekibi ise 8-15 Ekim tarihleri arasında tüm platformlarda içerik üretti.

11 bin 578 haberle, 335 milyon erişim sağlandı

Organizasyonu, ulusal ve uluslararası 237 medya mensubu akredite olarak yerinde takip etti. 20 Kasım 2022 - 20 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 11 bin 578 medya yansımasına ulaşan Tour of Türkiye, 335 milyon 170 bin 825 erişim sağladı.

Yazılı medya haberleri bin 299 sayfa sayısına ulaştı. 11 bin 578 haber, bin 219 mecrada yer aldı. Tour of Türkiye 2023 haberleri, 688 TV yayınıyla 42 kanalda 180,5 saat boyunca ekranlara yansıdı.

TUR 2023 haberlerinin yayınlandığı 688 TV yansımasının 224 yayınında 346 röportaj yayınlandı. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız, 8-15 Ekim tarihleri arasında TUR 2023’ü toplamda 31,5 saat canlı yayınladı. TUR boyunca 3 farklı radyo kanalında 17 canlı yayın yapıldı. Canlı yayınların toplamı 6 saat oldu.

34 basın bülteni ve 11 bin 578 haber ile 8 gün süren TUR 2023, toplam 155 gün gündem oldu.

Emin Müftüoğlu: Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye’nin güzelliklerini yansıtan ve bir marka haline gelen Tour of Türkiye 2023’ü geride bırakırken devasa bir işe imza atıldığını belirtti.

"Türkiye yüzyılında, federasyonumuzun ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bu görkemli organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. 8 gün 8 etap süren yarış, 190 ülkede 700 milyon haneye ulaştı. Ülkemizi tüm dünyaya tanıtan ve bisiklet sporunu bir yarıştan daha fazlası haline getiren TUR’un arkasında büyük bir gayret ve emekle çalışan binlerce kişilik ekip var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleşen 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na verdiği desteklerden ötürü kendisine şükranlarımı sunarım. TUR boyunca gösterdiği kıymetli ilgi Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi önemli kamu kurumlarının yanı sıra valiliklerimiz, kolluk güçlerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimiz büyük bir özveriyle TUR boyunca yanımızda oldu. Başta kendileri olmak üzere gece gündüz demeden çalışan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Nisan ayında bu başarımıza başarı katacak ve ülkemizi bisiklet deyince ilk akla gelen ülke haline getireceğiz."

İlk kez bir Türk hakem UCI Hakemi olarak görev yaptı

Türk bisikletinin başarılı hakemlerinden Koray Cantez, 2023 yılında İtalya’da düzenlenen 2.2.U23 Giro Valle d’Aosta yarışında pratik sınavında başarılı olarak UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ilk kez bir Türk Bisiklet Hakemi, UCI Hakemi olarak görev yaptı. Koray Cantez, TUR 2023’te hakem panelinde C2, C3 ve C4 hakemi olarak UCI Hakemleri arasında yer aldı.

TUR 2023’e dünya bisikletinden tam puan

Organizasyon, 2023 yılında 8 gün, 8 etapta bin 235,1 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e kıtalararası göz kamaştıran parkuru, tarihe geçen Fethiye-Babadağ Etabı ve kusursuz organizasyonu ile UCI hakemleri ve teknik delegeleri ile katılan takımlardan ve dünya bisiklet otoritelerinden tam puan aldı.

Hakem değerlendirmeleri sonucunda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI Yol Yarışları 2024 yılı uluslararası takviminde UCI ProSeries statüsünde yer almaya devam edecek.

Elit erkekler yol bisikleti yarış kategorilerinde World Tour organizasyonlarından sonra gelen UCI ProSeries kategorisinde dünyada 21 yarıştan biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 2024 yılında da dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI WorldTeam, UCI ProTeam ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacak.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 21-28 Nisan tarihleri arasında koşulacak

Bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, ülke tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadeleye ve sağlığın korunmasına kadar geniş bir etki alanına sahip olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında 21-28 Nisan tarihleri arasında 59.kez düzenlenecek.