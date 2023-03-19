Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sevilla mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Aziz, Szalai, Zacj, Arda Güler ve Batshuayi yer almadı. Bu isimlerin yerine Gustavo, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına Altay Bayındır, Gustavo, Samet Akaydın, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, Crespo ve Emre Mor yedek kulübesinde forma bekledi.

Corendon Alanyaspor'da 3 değişiklik

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 25. haftadaki MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Fatih Aksoy, Zouhair Feddal sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Alanyaspor'da Fatih Aksoy'un yerine Candeias, Feddal'ın yerine Rassoul, Ahmed Hassan'ın yerine Kouloris ilk 11’de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro ve Kouloris'tan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf Torlak, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan ve Doumbia yer aldı.