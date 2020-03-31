Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Jack Grealish’e örnek ceza
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Premier Lig ekibi Aston Villa, karantina kurallarına uymayan Jack Grealish’e örnek olabilecek türden bir ceza verdi. 24 yaşındaki oyuncu, Birmingham şehrindeki bir hastaneye bağış yapacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen yıldız isim, ülkedeki karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktı.
Arabası ile seyahat eden Grealish, trafik kazası yapınca ortalık karıştı. Aston Villa, oyuncusunun Birmingham şehrindeki bir hastaneye bağış yapmasına karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan birinin böyle bir olaya karışmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Grealish ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Evde kapalı kaldığımız bu zor zamanlarda bir arkadaşımın davetini mantıksız bir şekilde kabul ettim. Umarım özrümü kabul edersiniz." cümlesini kullandı.
Etiketler: Premier Lig Jack Grealish örnek cezaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:55
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