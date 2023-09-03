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Spor
AA 03.09.2023 21:56

İzmir'de Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan ekranda izliyor

İzmir'de vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranda seyrediyor.

İzmir'de Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan ekranda izliyor

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ekran kuruldu. Her yaştan vatandaşın toplandığı meydanda sahaya çıkan oyuncuları tek tek alkışlayan İzmirliler, maçı büyük heyecanla takip etti.

Türkiye'nin rakibi Sırbistan
Türkiye'nin rakibi Sırbistan

Meydana bebeğiyle gelen İpek Özcan çok heyecanlı olduğunu ve takımlarına tam destek verdiklerini belirtti.

"Bu sefer alacağız, bu sefer şampiyonuz. Sürekli takip ediyorum. Bebeğimiz var, 5 aylık uyutuyoruz izliyoruz, yakalayamazsak tekrarını izliyoruz. Bazen o da izliyor." 

İzmir'de Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan ekranda izliyor

Vatandaş Berat Karaçam da çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Vargas'ımız var, umutluyuz. Finaller bizi sever, biz de onu severiz. Takımın hepsine güveniyoruz." diye konuştu.

Ece İşteermiş de "Böyle büyük gurur, heyecanlara ve mutluluklara ihtiyacımız olan bir dönem. Hepimize çok güzel motivasyon oluyor. Umarız çok daha güzel bir şekilde sonuçlanır. Kaptanımız Eda ve Ebrar'ı çok seviyorum. Bu sefer başaracağız, inanıyorum. Hepimizin motivasyonu çok yüksek, bu onlara da yansıyor." ifadelerini kullandı.

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