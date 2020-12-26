Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Göztepe'nin golünü 11. dakikada Cherif Ndiaye attı. Fatih Karagümrük'ün golünü ise 77. dakikada frikikten Lucas Biglia kaydetti.

Bu beraberlikle Göztepe 19, Fatih Karagümrük ise 21 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Biglia'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışında Biglia'nın sert şutunda kaleci Megyeri'nin kurtardığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 77. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Murat Paluli'nin müdahalesiyle ceza sahası dışında Ndao'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Biglia, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

90+3 . dakikada sol kanttan hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Megyeri topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka,Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar.

Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan), Chahechouhe (Dk. 88 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 36 Mossoro (Göztepe), Dk. 53 Ndao (Fatih Karagümrük)

İlhan Palut: Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başladıklarını ve golü de bulduklarını söyledi.

Palut, daha sonra Fatih Karagümrük'ün topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon bulamadığını kaydetti.

"Bizim pozisyonlarımız oldu. Topun arkasında kaldık, topa biraz daha sahip olabilirdik. Maçı bitirebilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan beraberliği yakaladı, daha sonra da maçı forse etmeye çalıştık."

[Fotoğraf: AA]

Palut, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Çok istediler, çok çalıştılar, maçı kazanacak pozisyonları da ürettiler ama maalesef sonuç anlamında yine istediğimizi alamadık." yorumunda bulundu.

Yurt dışına transferi gündemde olan ve 2 maçtır kadroda yer alaman Guilherme hakkında bir soru üzerine Palut, şöyle konuştu:

"Bugün sahaya çıkan herkes elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kötü bir dönem yaşıyoruz ama bu dönemdeki maçların hiçbirinde rakip bize pozisyon olarak üstünlük sağlayamadı. Maçlarda kırılma anları bizim aleyhemize işledi. Guilherme'nin yurt dışına transferi isteği ile bize bir başvurusu var. Guilherme bizim takımdaki oyuncların konsantrasyonunda değil. Bu nedenle teknik anlamda Guilherme'yi kullanmamız mümkün değil. Transfer de yönetimin yönettiği bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Atılay Canel: İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise deplasman şansızlığını kırmak için geldikleri İzmir'de golü yedikten sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Canel, güzel bir maç izlettirdiklerini kaydetti.

"İptal edilen golümüz sayılsaydı oyunun şekli daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de 2 pozisyonu vardı. Ancak 1-1'i bulduktan sonra 2 ve 3'üncü golü bulma şansımız vardı. Önümüzdeki maçlarda deplasman şanssızlığımızı kırıp, kendi sahamızda olduğu gibi galibiyetler almak istiyoruz."