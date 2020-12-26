Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayıyladığı tebrik mesajında, Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri 1500 metre serbest stilde 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçtiğini belirtti.
Kasapoğlu, yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktardı.
"Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum."
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