Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehirspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 2 fubolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Covid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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