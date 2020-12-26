Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kötü haber
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
31 yaşındaki futbolcunun Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Deneyimli futbolcunun ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.
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