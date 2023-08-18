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Spor
AA 18.08.2023 22:07

İtalya'da Luciano Spalletti dönemi

İtalya Milli Futbol Takımı'nda Roberto Mancini'den boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

İtalya'da Luciano Spalletti dönemi

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 64 yaşındaki teknik direktörün görevine 1 Eylül'den itibaren başlayacağı belirtildi.

Spalletti yönetiminde Napoli, 33 yıl aranın ardından geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı. İtalyan teknik direktör ise dinlenmek amacıyla mesleğine bir yıl ara vereceğini belirterek Napoli'den ayrılmıştı.

Serie A tarafından 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Spalletti, son olarak UEFA tarafından aynı kategoride Pep Guardiola ve Simone Inzaghi ile 3 finalist arasına kalmıştı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden geçen hafta sonu istifa etmişti.

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