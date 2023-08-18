İtalya'da Luciano Spalletti dönemi

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 64 yaşındaki teknik direktörün görevine 1 Eylül'den itibaren başlayacağı belirtildi.

Spalletti yönetiminde Napoli, 33 yıl aranın ardından geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı. İtalyan teknik direktör ise dinlenmek amacıyla mesleğine bir yıl ara vereceğini belirterek Napoli'den ayrılmıştı.

Serie A tarafından 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Spalletti, son olarak UEFA tarafından aynı kategoride Pep Guardiola ve Simone Inzaghi ile 3 finalist arasına kalmıştı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden geçen hafta sonu istifa etmişti.