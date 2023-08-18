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Spor
AA 18.08.2023 19:27

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

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