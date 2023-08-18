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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
18.08.2023 19:27
, 18.08.2023 19:35
SON GÜNCELLEME
18.08.2023 19:35
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
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ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı
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