İtalya, VAR kayıtlarını açıklamaya hazırlanıyor. İtalya Hakem Kurulu Başkanı Alfredo Trentalange, VAR diyaloglarını paylaşmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

"Bizim sakladığımız bir şey yok. Yakında bu yönde bir adım atacağız. VAR diyaloglarını paylaşacağız. O zaman hakemlerin iyi niyetini herkes görecek."

"Ama en önemlisi hakemlerin kararlarında tutarlı olması"

Kurul Başkanı VAR'ın adaletsizlikleri ortadan kaldırdığını belirtti.

"Yakın zamanda hakemlere katkısı olacağını düşündüğümüz için bir taktisyenle çalışmaya başladık. Artık farklı bir bakış açısıyla da hakemleri eğitiyoruz. Ama en önemlisi hakemlerin kararlarında tutarlı olması."

Başkan Alfredo Trentalange, VAR hakemlerini uzmanlaştırmanın da doğru bir uygulama olacağını sözlerine ekledi.