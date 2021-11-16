Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da Louis van Gaal sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.
Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.
Van Gaal yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları verecek.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Van Gaal, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlanmıştı.
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