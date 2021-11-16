Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları verecek.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Van Gaal, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlanmıştı.