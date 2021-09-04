Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Avrupa şampiyonu oldu
2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.
Ve İtalya, Avrupa Şampiyonu oluyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Sırbistan 1 - 3 İtalya
Štark Arena, Sırbistan pic.twitter.com/E8IJcIfjSA
Etiketler: Voleybol
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