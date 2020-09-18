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İsveçli atlet Duplantis'den rekor atlama
İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in (Diamond League) Roma etabında sırıkla atlama açık hava rekorunu kırdı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışlarda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,15 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Bir önceki rekor 6,14 metre ile Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'ya aitti.
— TRT SPOR2 (@trtspor2) September 17, 2020
OLDU!
20 yaşındaki Armand Duplantis, 1984 yılından beri kırılamayan açık hava dünya rekorunu kırdı!
Eski rekor: 6.14
Yeni rekor: 6.15 pic.twitter.com/ucoWjOkORO
Duplantis, Bubka'nın 1994'te elde ettiği dereceyi 26 yıl sonra geçerek büyük bir başarıya imza attı.
İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.
Etiketler: Armand Duplantis Elmas LigSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:20
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