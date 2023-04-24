İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye 90+6'da çelme

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe fırsat tepti. İstanbulspor karşısında 2 kez öne geçen sarı lacivertliler skoru koruyamadı.

Sarı lacivetliler uzatmada yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla kapatarak, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'da tuttu.

Fenerbahçe'nin gollerini 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Pedro filelerle buluşturdu.

Düşme hattında bulunan İstanbulspor ise Kadıköy'de hanesine kritik bir puan yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, puanını 29'a yükselterek 15. sıraya yükseldi.

İstanbulspor'un gollerini 57. (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Ethemi işle 90+6. dakikada Eze kaydetti.

Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Fenerbahçe'de Emre Mor, ligin 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

GOL - 25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendiren Arda Güler, ceza sahası yayı önünden soluna çekerek plase şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

VAR KARARI İLE PENALTI - Ev sahibinin golünün hemen ardından İstanbulspor geliştirdiği atakla penaltı kazandı. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi Kadıoğlu'nun eline çarptı. Devam kararı veren hakem, VAR'ın çağırması üzerine pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi.

GOL - 57. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ethemi, meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı ters köşeden filelere gönderdi. 1-2.

GOL - 66. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroca'nın defansın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan top kaleciyi de yanıltarak üstten ağlara yöneldi. 2-2.

[Fotoğraf: AA]

69. dakikada Alioski'nin sol çizgiden içeri gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 71. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. İsmail Yüksek'in kale önünden ileriye gönderdiği topu kontrol eden Valencia, sol çaprazdan kat ederek ceza sahasına girdi. Savunma oyuncusunu çalımla geçen Velancia'nın uzak direk dibine gönderdiği topa Pedro dokunarak takımı adına üçüncü golü kaydetti. 3-2.

GOL - 90+6. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan taç atışında topu alan Emir Kaan Gültekin içeri ortaladı. İyi pozisyon alan Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3.

Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Dk. 75 Serdar Aziz), Szalai, Ailoski, İsmail Yüksek (Dk. 85 Arao), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Crespo), Arda Güler (Dk. 90+4 Rossi), Emre Mor (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), Valencia, Pedro.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil (Dk. 74 Ertuğrul Ersoy), Duhan Aksu (Dk. 73 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Kerem Şen (Dk. 64 Jetmir Topalli), Loshaj (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Ethemi (Dk. 81 Lokilo), Eze.

Goller: Dk. 25 ve 51 Arda Güler, Dk. 71 Pedro (Fenerbahçe), Dk. 57 ve 66 Ethemi (penaltıdan), Dk. 90+6 Eze (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Emre Mor, Dk. 45+2 Samet Akaydın, Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 44 Okan Erdoğan, Dk. 57 Ethemi, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)