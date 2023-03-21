Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçın tüm geliri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile 1 Mart tarihinde başlatılan "Omuz omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına bağışlanacak.

Passolig'den satışa sunulacak biletlerin fiyatı ise 34 ve 38 lira olacak.