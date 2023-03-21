Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, yaklaşık 10 yıldır özel sporcular ile çalıştığını ifade etti.

Kalaycı, çalıştığı özel sporcularla ilgili bilgi verdi.

"Sporcularımızdan 8 yaşındaki Gülnur Aktaş ile 6 yaşında tanıştık 2 yıldır çok güzel ilerlemeler kaydettik. Furkan Saka ile 5 yıldır beraberiz. İl yarışmalarında şampiyon olan Furkan Saka da atletizmde çok yetenekli. Spor ile neler başarabileceğini gösteriyor. Diğer sporcum Zeynep Akçay ise milli takıma 13 yaşında girdi. 7 yıldır benimle çalışıyor. O da çok küçük yaşta atletizme başladı. Yeni başlayan birçok sporcuma hem örnek oluyor hem de ablalık yapıyor."

Kalaycı, down sendromlu çocukların sporla sosyalleştiğini vurguladı.

"Özel bireylerin fırsat ve imkan verilirse neler başarabileceklerini herkese gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özel bireylere desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Yıllar önce evden dışarı çıkamayan özel çocuklar, şimdi birçok başarıya imza atıyor. Onlar, spordaki mücadelelerinin yanında topluma 'engelin bir engel olmadığını, istense neler başarılabileceğini' gösteriyorlar. Bu paha biçilemez bir mutluluk."

"İnşallah madalyalar kazanacağım"

Özel sporculardan dokuzuncu sınıf öğrencisi Zeynep Akçay, hedefinin uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmak olduğunu ifade ederek, "16 yaşındayım, 7 yıldır atletizm yapıyorum, inşallah büyük başarılar kazanacağım." dedi.

Zeynep'in babası İsmail Akçay ise kızının sporla yaşama tutunmasından çok mutlu olduklarını belirtti.

"Hedefimiz, 2024'te ülkemizde yapılacak down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen Trisome Oyunları'nda altın madalya kazanıp, bayrağımızı dalgalandırmak. İstiklal Marşı'mızı söyletmesini canı gönülden istiyoruz."

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi özel sporcu Gülnur Akkuş'un babası Turan Akkuş da kızının spora başlamasıyla okuldaki başarısının arttığını ifade etti.

"Spor sayesinde kızımın çok güzel arkadaşları oldu, sosyal ortamı gelişti. Öğretmenine, spor hocalarına çok teşekkür ediyoruz. Yarıştığını görünce, madalyalar kazanınca çok gururlanıyoruz."

Atletizm sporuna 5 yıl önce başlayan Furkan Saka'nın babası Ahmet Saka ise oğlunun sporla sosyalleştiğini ifade ederek, hocalarına teşekkür etti.

Özel sporculardan 14 yaşındaki Zeynep Erdem de 8. sınıfta okuduğunu belirterek, dokuz ay önce spora başladığını ve severek devam ettiğini belirtti.

Zeynep Erdem'i antrenmanlara getiren halası Ayla Tanrıverdi ise yeğeniyle ilgili konuştu.

"Zeynep'i spora biz başlattık, basketbola gidiyorduk, yüzmeyi de denedik ama sevmedi. Sonra atletizme geldik, burada gerçekten başarılı oldu ve çevresi çok genişledi. Zeynep de çok mutlu oldu."