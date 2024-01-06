İstanbulspor ile Fenerbahçe 49. randevuda

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

Osayi-Samuel ve Djiku, Afrika Uluslar Kupası'na gitti

Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı'nın formasını giyen Aleksandar Djiku, takımlarının organizasyonda finale yükselmesi durumunda 11 Şubat'a kadar Fenerbahçe formasından uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş cezalı

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verdiği cezaları birer maç düşürdü. İki futbolcu, hafta içinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Becao ve Zajc da yok

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Savunmada mecburi rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Süper Lig'de 49. randevu

Ligde 44 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 5 puanla son sıradaki İstanbulspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig mücadelesinde Fenerbahçe 34 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 87 gol atarken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı 24 Süper Lig mücadelesinde ise Fenerbahçe 14 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 6 karşılaşma beraberlikle biterken, İstanbulspor rakibini 4 kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

Fenerbahçe son 10 resmi maçta 9 galibiyet aldı

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti. İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 mağlup olurken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi oldu.