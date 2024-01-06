Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezası 2'ye indirildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezası 2 müsabakadan 1'e indirildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezaları ise kaldırıldı.