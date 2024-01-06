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Spor
AA 06.01.2024 14:21

Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirim yaptı.

Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezası 2'ye indirildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezası 2 müsabakadan 1'e indirildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezaları ise kaldırıldı.

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