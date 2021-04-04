Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da maraton heyecanı yaşanıyor
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu saat 10:00'da başladı. Organizasyon, TRT Spor 2'den canlı yayınlanıyor.
Bu yıl 16. kez düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'na Yenikapı etkinlik alanından start verildi.
Maraton nedeniyle Kennedy Caddesi, Sarayburnu, Sirkeci, Galata Köprüsü, Balat – Ayvansaray Güzergahı trafiğe kapatıldı.
2 bin 500 kişi katılıyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımcı sayısı bu sene 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuluyor. Ayrıca kayıt aşamasından start alanına kadar 3 kez HES kodu kontrolü yapıldı.
Aralarında dünya rekortmenlerinin de olduğu sporcular sahil şeridi boyunca Haliç köprüsüne kadar koşup, dönüş yaparak maratonu tamamlayacak.
Saat 15.00'ten sonra ise kapanan yollar tekrar trafiğe açılacak.
Etiketler: HES Kodu İstanbul Koronavirüs
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