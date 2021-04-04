Bu yıl 16. kez düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'na Yenikapı etkinlik alanından start verildi.

Maraton nedeniyle Kennedy Caddesi, Sarayburnu, Sirkeci, Galata Köprüsü, Balat – Ayvansaray Güzergahı trafiğe kapatıldı.

2 bin 500 kişi katılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımcı sayısı bu sene 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuluyor. Ayrıca kayıt aşamasından start alanına kadar 3 kez HES kodu kontrolü yapıldı.

Aralarında dünya rekortmenlerinin de olduğu sporcular sahil şeridi boyunca Haliç köprüsüne kadar koşup, dönüş yaparak maratonu tamamlayacak.

Saat 15.00'ten sonra ise kapanan yollar tekrar trafiğe açılacak.