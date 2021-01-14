İspanya'da geçen sezonun lig şampiyonu Real Madrid ve 2'ncisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasında yapılan Süper Kupa 4'lü turnuvasında ilk yarı final maçı, Real Sociedad ve Barcelona arasında oynandı.

Süper Kupa maçları için seçilen Endülüs bölgesindeki üç kentten biri olan Kurtuba'daki Nuevo Arcangel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, 39. dakikada Frenkie de Jong'un attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AFP]

Real Sociedad, ikinci yarının 51. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda her iki takım yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremeyince maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Barcelona, penaltılarda kaleci Marc Andre Ter Stegen'in başarılı kurtarışlarıyla Real Sociedad'ı 4-3'lük skorla eleyerek adını finale yazdırdı.

[Fotoğraf: AFP]

Penaltılarda Real Sociedad 5'te 2, Barcelona ise 5'te 3 yaptı.

Fransız forvet Antoine Griezmann'ın penaltı kaçırdığı Katalan takımında son penaltı atışını gole çeviren 21 yaşındaki Ruqui Puig takımını finale taşıdı.

Messi, son anda kadrodan çıkarıldı

Barcelona'da hafif sakatlığı olduğu açıklanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, son anda kadrodan çıkarıldı.

Kupada yarı finalin diğer maçında Real Madrid-Athletic Bilbao, Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'nın final maçı ise Sevilya'nın La Cartuja Stadı'nda oynanacak.