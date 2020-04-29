Haber Giriş: Kaynak: AA
İspanya Bisiklet Turu Hollanda'da başlamayacak
Yol bisikletinde sezonun en büyük yarışlarından İspanya Turu, koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da başlamayacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turun Utrecht şehrinde yapılması planlanan başlangıcının iptal edildiği duyuruldu.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 14 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan İspanya Bisiklet Turu'nun, Fransa Turu ertelendiği için kendi tarihlerinde yapılmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: İspanya Bisiklet Turu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:44
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