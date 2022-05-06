2017 yılında Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 24'üncüsü Brezilya’nın güneyindeki Caxias Do Sul kentinde düzenleniyor.

15 Mayıs’ta sona erecek oyunlarda milli sporcuları şu ana kadar 15 madalya topladı.

Futbol, basketbol, hentbol ve voleybolda da takımlarımız yollarına devam ediyor.

Türk sporseverler oyunların heyecanına, TRT ekranlarından ve TRT’nin sosyal medya hesaplarından ortak olabilir.

Karatecilerden Brezilya'da 2 gümüş, 3 bronz madalya

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda karatede -61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde Sinem Özkan ve -50 kiloda kadınlar kumite kategorisinde Melek Morgil, finale kalma başarısı gösterdi.

Final karşılaşmalarında rakiplerine yenilen Sinem Özkan ve Melek Morgil gümüş madalyanın sahibi oldular.

Karate branşında ferdi kumite +68 kiloda milli sporcu Zeynep Erdoğan ile erkekler ferdi kumite -67 kiloda Burak Mert Can da bronz madalya kazandı.

Judo branşında ise 60 kiloda Erkan Esenboğa olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Karate Milli Takımımız, 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda toplam 11 madalya ile oyunlar rekoru kırdı.

Son dünya şampiyonu unvanı ile gelen kadın voleybol milli takımımız, ilk maçında ABD'yi 3-1 mağlup etti.

Kadın Basketbol Milli Takımımız, Kenya'yı 97-28 mağlup ederek oyunlara farklı galibiyetle başladı.

Milli sporculardan judoda 4 madalya

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda judo müsabakaları sona erdi. Ay yıldızlı sporcularımız organizasyonu 4 madalya ile tamamladı