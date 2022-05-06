Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde yapılan organizasyonda Türkiye, olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkekler Milli Takımı İtalya'yı 5-1 yenerek altın madalya kazandı.

Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı ise Yunanistan'ı 234-230 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin üçüncü altın madalyası ise Danimarka'yı 5-4 yenen Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan geldi.

Makaralı yay kadınlar ile yay karışık milli takımlarının gümüş madalya kazandığı organizasyonda, Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı ise Danimarka'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın bireysel yarı final müsabakalarında milli sporculardan kadınlarda Songül Lök, erkeklerde Emircan Haney ve Efe Gürkan Maraş mücadele edecek.