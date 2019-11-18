Spor

Irkçı taraftarlara attığı golle yanıt verdi

18 Kasım 2019 Pazartesi 06:01 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 06:44

Avrupa'yı saran ırkçı dalga çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Hollanda'da bir futbol maçında oyuncu Ahmed Mendes Moreira, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

[Fotoğraf: Getty Images]