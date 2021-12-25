Inter şampiyonluğa koşuyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da başarılı oyunuyla katkı verdiği Inter, İtalya Serie A'da zirvede yer alıyor.

Geçen sezon Milan'dan İnter'e transfer olan Çalhanoğlu, geride kalan 19 maçta 6 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi.

Inter teknik direktörü Simone İnzaghi, Milli oyuncumuzun sahaya yansıttığı oyundan memnun. İtalyan teknik adam, Hakan'ın takım için önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Çalhanoğlu'ndan övgüyle söz eden İnzaghi "O çok kaliteli ve oyun sistemime oldukça uygun bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Simone İnzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun saha içindeki pozisyonunu da yorumladı. İtalyan futbol adamı, "Bence Çalhanoğlu'nun doğal rolü üçlü orta sahada oynamak. Lazio'daki Luis Alberto gibi kaliteye ve niceliğe sahip" dedi.

Hakan Çalhanoğlu da, geçen sezondan farklı bir rolle sahaya çıktığına dikkat çekti. 27 yaşındaki futbolcu "Milan’da geçen sene 10 numara oynadım, bu sene daha çok 6 ve 8 arasında oynuyorum. Bu benim için daha iyi oluyor" dedi.