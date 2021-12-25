Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çintimar, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak ve Ulus'taki Valilik binası önünde tamamlanacak 10,8 kilometre uzunluğundaki koşunun klasik bir parkuru olduğunu hatırlattı.

"Bu parkur çeşitli sebeplerden dolayı bundan 10 yıl önce değiştirilerek bitişi Ankara Gar'ı önüne alınmış ve Kızılay'dan değil arka taraftan devam ettirilmiş. Şimdi biz tekrar geleneksel parkura alınabilmesi ve büyütülmesi için çalışmalar yapıyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu'nu 27 Aralık günü değil bu günü de içine alan haftanın pazar günü ve 2 ayrı yarış şeklinde organize etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Koşuyu gelecek yıldan itibaren 27 Aralık günü değil, 27 Aralık haftası ve halk ile profesyonel olmak üzere iki ayrı yarış şeklinde düzenlemeyi hedefliyoruz. Atatürk Koşusu'nun temsili olanı yani halk yarışı, yine Keklik Pınarı'ndan başlayacak ve klasik parkurda yapılacak. Profesyonel yarışı ise yarı maraton yani İstanbul yarışında olduğu gibi organize etmek istiyoruz."

Çintimar, Atatürk Koşusu'nun yapıldığı 27 Aralık tarihini değiştirmeyi değil, bu günü içine alan hafta içerisindeki pazar günü yapılabilmesini istediklerine tekrarladı.

"Bu yarıştan sonra Ankara'daki paydaşlarımızla bir araya gelip fikir birliğine varıp ilgili makamlara sunum yaptıktan sonra hayata geçirmek istiyoruz. Pazar günü yapılmasının çok sayıda kolaylığı olacak. Atatürk'ün adına yakışır bir organizasyonu federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılında, önümüzdeki yıl yapmak istiyoruz."

Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu ödülünün de 22 bin liradan 30 bin liraya yükselttiklerini de sözlerine ekledi.