Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Son 3 haftadır puan alamayan Göztepe, 19. haftaya 14 puanla 19. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Adana Demirspor'la 17. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 16 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol bulan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 15 gol gördü.

İzmir'deki 8 müsabakada Adana Demirspor'a mağlup olmayan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.