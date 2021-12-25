Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'nin konuğu Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Göztepe, 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Son 3 haftadır puan alamayan Göztepe, 19. haftaya 14 puanla 19. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.
Adana Demirspor'la 17. randevu
Süper Lig'de rakibiyle 16 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol bulan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 15 gol gördü.
İzmir'deki 8 müsabakada Adana Demirspor'a mağlup olmayan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Etiketler: Göztepe Adana Demirspor Süper Lig
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