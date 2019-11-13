30 Kasım 1847'den bu yana geçen 173 yılda İngiltere hep coşkulu galibiyetlerin ya da büyük hayal kırıklıklarının öznesi oldu.

Futbolun beşiği, hatta kural koyucusu İngiltere'nin milli takımı 1000'inci maçına çıkacak ve bu sayıya ulaşan ilk ülke milli takımı olacak.

İngiltere Milli Takımı Menajeri Gareth Southgate, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Karadağ maçından önce konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

"Oyuncularıma sıklıkla 'Biz büyük bir tarihin küçük bir parçasıyız' derim" şeklinde konuşan Southgate, "Önemli olan formadaki bayrak. Buna daima saygı göstermeliyiz ve milli takımı bulunduğu konumdan daha yükseğe taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

İngiltere, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda 6 maçta elde ettiği 15 puanla ilk sırada.

Milli takımın 1000'inci maçı olan Karadağ karşılaşması saat 22.45'te başlayacak. Bu özel mücadele öncesi efsane futbolcularla birlikte Wembley Stadı'nda tören düzenlenecek.

Kaynak: TRT SPOR