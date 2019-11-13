NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

Bir diğer karşılaşmada Los Angeles Lakers, Talking Stick Resort Arena'da Phoenix Suns'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan Lakers, soyunma odasına 60 - 58 üstün girdi.

Devre dönüşünde toparlanan ev sahibi Phoenix, önce farkı azalttı, ardından da skora 111-111'lik denge getirdi.

Ancak, Lebron James ve Kyle Kuzma'nın üçlükleri ile tekrar farkı açan deplasman ekibi, maçı da 123 - 115 kazandı.

Boyalı alandan 70 sayı bulan Lakers'ta Anthony Davis 24 sayı 12 ribaunt, Kyle Kuzma 23 sayı, Lebron James de 19 sayı 11 asist kaydetti.

Lakers bu sonuçla yakaladığı 8-2'lik seriyle, 2010'dan bu yana en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Kaynak: AA