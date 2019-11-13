Fenerbahçe, devre arasında bazı futbolcularıyla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Sezon başında kendisine kulüp bulması istenen ve lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon da forma şansı bulamayan Miha Zajc için de gelen teklifler değerlendirilecek. Slovenyalı futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep edilmeyecek.

İlk haftalarda stoper olarak görev yapan ancak defans ve orta sahadaki futbolcuların sakatlıkları düzelince yedek kulübesine çekilen Jailson da satış listesinde.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya ülkesinden ve Çin'den talipler olduğu öğrenildi. Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime giden Alper Potuk'a da teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Yönetimin, bu futbolcularla ilgili alınacak kararlara göre yeni transferler için de eli rahatlayacak.

Kaynak: TRT SPOR