İngiltere'de koronavirüs sebebiyle 2 yıldır aksayan maratonlar yeniden düzenlenmeye başladı.

Hem başkent Londra'da hem de ülkenin en büyük ikinci kenti Manchester'da on binlerce kişi birer hafta arayla ülkenin en büyük iki maratonuna katıldı.

İngiltere'de en büyük ikinci, dünyada ise en büyük dördüncü maraton olarak bilinen Manchester Maratonu'nda, Britanya Kalp Vakfı (BHF), Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları ve Ulusal Sağlık Servisine (NHS) yardım sağlayan The Christie gibi hayır kurumlarına bağış toplandı.

Seyirci ilgiyle takip etti

Old Trafford yakınlarından başlayan Manchester maratonu şehirde büyük coşkuyla karşılandı.

Seyirciler alkış ve tezahüratlar eşliğinde koşucuları desteklerken birçok yol da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri maraton boyunca güvenlik önlemleri aldı.