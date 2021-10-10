Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım Riga'da yürüyüş yaptı
[Fotoğraf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.
Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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