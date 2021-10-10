Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti önünden başlayan yarışa, 15 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışçıların kıyasıya mücadele ettiği 58 kilometrelik etap, ilçe merkezinde sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışta erkekler genel klasmanda Yevhen Fılın birinci, Umut Göz ikinci, Erkan Güngör üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise birinciliği Ekin Ereke, ikinciliği Buse Yücel, üçüncülüğü Selda Nepton kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet yarışlarının ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise organizasyonun bölge ve kültürün tanıtılmasına katkı sağladığını, farklı sportif etkinliklerin Muğla'da yapılmaya devam edeceğini kaydetti.​​​​​​