İngiltere Premier Lig, diğer liglerin aksine sessizliğe bürünmüş durumda.

Lig yönetiminden somut açıklamalar gelmezken, kulüp yöneticilerinin açıklamalarına göre ligin başlaması zor.

Yönetim, uzun bir aradan sonra yarın video konferans yöntemiyle biraraya gelecek ve başlangıç tarihini belirlemeye çalışacak.

BBC'nin haberine göre toplantıda, Haziran'da başlaması planlanan liglerin durumu konuşulacak. Bunun yanında pozitif düşünen yöneticilerin de olduğu belirtilirken, hayatın en erken normale dönmeye başladığı ülkelerden Almanya'da vaka sayılarının artmaya başlaması, hem hükumeti hem de lig yönetimini tedirgin ediyor.

Fransa Ligue 1'in iptal kararının ardından ise Fransızların diğer liglere baskı yaptığı biliniyor.

Liverpool'un açık ara farkla lider olduğu lig iptal olabilir.