EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.