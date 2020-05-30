Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere Championship'te koronavirüs vakası
İngiltere Futbol Ligi (EFL), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.
EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Son Haberler
- 23:36
- 23:58
- 23:30
- 22:58
- 23:42
Sıradaki Haber
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz