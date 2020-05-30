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Yeni Malatyaspor'da tüm testler negatif çıktı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da daha önce açıklanan 5 koronavirüs pozitif vakanın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 ve 30 Mayıs'ta yapılan Covid-19 testinde pozitif çıkanlar dahil tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha test yapıldığı belirtildi.
"Pozitif vakalarımızın iki testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır."
Etiketler: koronavirüs testi BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:36
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