Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunus'ta futbol ağustosta yeniden başlayacak
Tunus'ta koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunun ağustos ayında yeniden başlamasına karar verildi.
Tunus Futbol Federasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında askıya alınan sezonun 2 Ağustos'a başlaması kararının alındığı belirtildi.
Müsabakaların eylülde tamamlanacağı ifade edilerek, kupa final maçının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Tunus Futbol Federasyonu, daha önce 2020-2021 futbol sezonunun 24 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu.
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