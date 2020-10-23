Geçtiğimiz günlerde futbol dünyasında, yeni bir iddia gündeme geldi. Liverpool ile Manchester United'ın önderliğindeki kulüpler, "Avrupa Premier Ligi" adı altında yeni bir organizasyon için görüşmelere başladı.

UEFA'nın bu karara karşı çıktığı belirtilirken, FIFA'nın sıcak baktığı konuşuluyordu. Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Premier Ligi'ne ilgi duymadığını açıkladı.

İsviçre'de basın mensuplarına demeç veren Infantino, ''FIFA Başkanı olarak Kulüpler Dünya Kupası ile ilgileniyorum, Süper Lig ile değil" dedi.

50 yaşındaki spor adamı, "Benim için Bayern Münih'in Liverpool ile karşılaşması değil, Boca Juniors ile karşılaşması önemli'' ifadesini kullandı.

Avrupa dışındaki kulüplerin gelecekte küresel bir cazibeye ulaşmasını istediğini de belirten FIFA Başkanı, "Benim vizyonum 50 ülkenin ve 50 kulübün dünya şampiyonu olabilmesi'' şeklinde konuştu.