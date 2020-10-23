Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, milli futbolcuyla yapılması planlanan yeni kontratla yakından ilgileniyor.

Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu, yıllık 350 bin euro kazanıyor.

Dorukhan’ın, maaşında iyileştirme yapılması yönünde talebinin olduğu biliniyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, "Beşiktaş’ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Aksi takdirde ise Allah yolunu açık etsin" sözlerini kullandığı Dorukhan konusuyla artık Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek.

Öte yandan Yukatel Denizlispor maçının taktik provalarına tüm hızıyla devam eden siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Ljajic’in durumuna göre hücum hattını belirleyecek.

Deneyimli çalıştırıcı, Ljajic'i sol kanatta oynatmayı düşünürken, sağ kanadı ise Gökhan Töre’ye emanet edecek.

Maçın gidişatına göre de Rachid Ghezzal süre alacak. Ljajic’in kesin durumunun maçtan 1 gün önce belli olacağı gelen haberler arasında.