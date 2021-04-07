Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl Belediyespor Efeler Ligi'nden çekiliyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor'da başkan Alper Taban, ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.
İnegöl Belediyespor'un Başkanı Alper Taban, yaptıkları değerlendirme sonucu ligden çekilme kararı aldıklarını ifade etti.
Taban, voleybol takımları ile ilgili çekilme noktasında bir görüş birliği sağlandığını aktardı.
"Branşımızı devam ettiriyoruz. Branşımızda herhangi bir kapatma söz konusu değil. Alt ligde takımımız oynamaya devam edecek. Amacımız şehrimizdeki tüm öğrencilere, gençlere ulaşmak. Gerekirse yeni branşlar da oluşturarak buraya spor alanının içerisine bu gençleri çekebilmeyi hedefliyoruz. Nihayetinde voleybol branşımız devam ediyor, branş ile kapatma söz konusu değil."
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