Bitci Türkiye Kupası yarı final maçı, derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Bursa'da karşı karşıya geldi.

Tofaş Spor Salonu’nda oynanan maçı 64-49 kazanan sarı lacivertliler, kupada ilk finalist oldu.

Kötü tezahürat nedeniyle tribünler boşaltıldı

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.