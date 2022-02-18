Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Önder Karaveli, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Kouduo, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi'yi kampa almadı.

Karaveli kamp kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş ve Alex Teixeira.