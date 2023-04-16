İlham Aliyev Türk haltercileri kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesinden de yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Cansu ve Gamze

Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandığınız için sizi içtenlikle kutluyoruz.

Yüksek beceri, azim ve irade göstererek, Türkiye bayrağını dalgalandırmanız ve İstiklal Marşı'nı seslendirmeniz tüm Azerbaycan halkını sevindirdi.

Galibiyetlerinizi Azerbaycan'a armağan ettiğiniz için özellikle teşekkür ederiz. Bu, Azerbaycan'ın olmadığı yerde Türkiye'nin her zaman bizi temsil ettiğini ve haklı davamızı desteklediğini bir kez daha kanıtladı. Bu, sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir başka tezahürüdür.

Sizinle gurur duyuyoruz ve gelecekte daha nice galibiyetler diliyoruz."

"Azeri kardeşlerim için aldım madalyamı onlara armağan ediyorum."

"Buradan onlara selam olsun. Sizi çok seviyoruz, yanınızdayız."



Şampiyon sporcularımız Cansu Bektaş ve Gamze Altun, kazandıkları madalyalar sonrası hislerini @trtspor ile paylaştı. pic.twitter.com/NKviUerrGA — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023

Şampiyonada 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden elde etmişti. Aynı sıklette podyuma çıkan Gamze Altun ise silkmede 89 kiloyla gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Organizasyonun açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi bu durum üzerine sporcuları geri çekmişti.